Google отказалась от разработки роботов, приносивших сотрудникам закуски и напитки

Причина заключается в сокращении штата по всем направлениям, которое не обошло и этих сотрудников. Everyday Robots проектировала одноруких колёсных роботов для решения бытовых офисных и жилищных задач. В процессе тестирования в офисах Google эти роботы научились подавать людям чипсы и напитки.

Их также тестировали в рамках разработок искусственного интеллекта Google, что позволило роботам обрабатывать команды на естественном языке.

Но в итоге отдельную разработку пришлось свернуть, в том числе потому, что в результате многих лет исследований и разработок удалось добиться только полноценного выполнения роботами одной бытовой функции — уборки пылесосом. Ничего другого на таком уровне пока не реализовано ни у кого.