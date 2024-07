Google отказалась от сотрудничества с купленной Amazon медицинской компанией

Источник отмечает, что Google — один из первых спонсоров One Medical, причём крупнейший, и в течение многих лет являлась бизнес-клиентом медицинской компании. До 2020 года One Medical сообщала, что на долю Google приходилось 10% её чистой выручки. Услугами этой компании могли воспользоваться сотрудники Google: вендор предлагал своим сотрудникам льготные или предоплаченные, полностью бесплатные, членские билеты One Medical.

Но после того, как завершилась сделка между One Medical и Amazon по поглощению медицинской компании за $3,9 млрд, Google тут же расторгла соглашение о сотрудничестве. Отмечается, что для Amazon утрата One Medical статуса корпоративного клиента Google — неудача в области здравоохранения.

Уход Google может поставить под сомнение целесообразность вложения средств Amazon в приобретение One Medical. Поскольку Google была источником крупных доходов, Amazon после покупки One Medical приступила к ряду мер по сокращению расходов, включая увольнения и закрытие офисов. В 2022 году Amazon также закрыла телемедицинский сервис Amazon Care, а в прошлом году отказалась от фитнес-трекера Halo.

«Мы также разочарованы тем, что наш крупнейший корпоративный клиент, Google, решил расторгнуть соглашение с ONEM в пользу другого поставщика», — сказано в документах Amazon.