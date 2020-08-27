Google отказалась покупать запрещенный в США сервис TikTok

По крайней мере, именно об этом заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи в рамках подкаста Pivot Schooled. Глава поискового гиганта отдельно отметил, что у компании и не было серьезных планов касательно слияния TikTok с каким-либо из собственных сервисов. Все эти заявления топ-менджера Google соответствуют ранее появившимся данным о том, что холдинг Alphabet, частью которого и является Google, рассматривал лишь вариант, при котором она выкупит долю в соцсети. Но и от этой идеи, в конечном итоге, было принято решение отказаться.

Напомним, что после объявления властями США о блокировке TikTok на территории страны, компания Bytedance подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа. В свою очередь правительство Китая также выступило с поддержкой сервиса.