Google отказалась соблюдать новый закон ЕС о проверке фактов

Стоит отметить, что Google никогда ранее не включала проверку фактов в свою политику модерации контента. Однако компания инвестировала в создание базы данных для проверки фактов в Европе перед недавними выборами в ЕС.

Новый закон о фактчекинге стал частью обязательного Кодекса практики ЕС по борьбе с дезинформацией, который изначально был добровольным сводом правил. Теперь же выполнение этих стандартов станет обязательным для технологических компаний.

Президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер заявил, что интеграция фактчекинга "не подходит и неэффективна для наших сервисов". Вместо этого Google подчеркивает успехи своей текущей системы модерации контента, которая, по словам компании, отлично справилась во время прошлогоднего "беспрецедентного цикла глобальных выборов".