Наука и технологии
Опубликовано 17 января 2025, 23:36
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Google отказалась соблюдать новый закон ЕС о проверке фактов

Компания не будет внедрять фактчекинг в поиске и на YouTube
Google официально уведомила Европейский союз о том, что не планирует выполнять требования нового закона ЕС о проверке фактов. Согласно письму, полученному изданием Axios, компания не будет добавлять фактчекинг в результаты поиска, видео на YouTube и не станет учитывать эти данные при ранжировании или удалении контента.
Google отказалась соблюдать новый закон ЕС о проверке фактов
© sarah b

Стоит отметить, что Google никогда ранее не включала проверку фактов в свою политику модерации контента. Однако компания инвестировала в создание базы данных для проверки фактов в Европе перед недавними выборами в ЕС.

Новый закон о фактчекинге стал частью обязательного Кодекса практики ЕС по борьбе с дезинформацией, который изначально был добровольным сводом правил. Теперь же выполнение этих стандартов станет обязательным для технологических компаний.

Президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер заявил, что интеграция фактчекинга "не подходит и неэффективна для наших сервисов". Вместо этого Google подчеркивает успехи своей текущей системы модерации контента, которая, по словам компании, отлично справилась во время прошлогоднего "беспрецедентного цикла глобальных выборов".

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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