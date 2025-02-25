Google откажется от SMS для входа в Gmail-аккаунт по всему миру

Опубликовано 25 февраля 2025, 08:251 мин.
Google откажется от SMS для входа в Gmail-аккаунт по всему мируПользователи из России особенно рады
Google намерена прекратить поддержку двухфакторной аутентификации через SMS для входа в Gmail, сообщает Forbes.
Вместо этого компания предложит новый способ подтверждения личности — QR-коды.
По словам представителя Gmail, отказ от SMS связан с необходимостью уменьшить риски мошенничества, ведь злоумышленники могут перехватывать сообщения или перенаправлять их на свои устройства с помощью схем вроде «трафик-пампинга».
Теперь, вместо ввода номера телефона и получения кода по SMS, пользователи будут сканировать QR-код с экрана, чтобы подтвердить вход.
Google постепенно движется в сторону отказа от паролей в пользу Passkeys, но пока технология распространяется медленно.
Новый метод аутентификации с QR-кодами должен сделать процесс более удобным и безопасным.