Google отключил кэшированные ссылки на сайты в своём поисковике

Кэшированные ссылки были нужны в ситуациях, когда по каким-то причинам не открывался целевой сайт. В декабре 2023 исчезновение кэшированных страниц заметил основатель ресурса Search Engine Roundtable Барри Шварц. На днях эту информацию подтвердил представитель поисковой системы Google Дэнни Салливан.

Он отметил, что кешированные версии страниц, действительно, исчезли из поиска, потому что проблем с доступом к сайтам обычно нет, и этот инструмент попросту не нужен. Но ещё можно набрать адрес типа «cache:domain.com» и получить доступ к кешированным и сохранённым в Сети страницам.

При этом Салливан сказал, что эта функция тоже исчезнет. Он рассказал, что вместо кеширования пользователям можно было бы дать доступ к ссылкам на архивные версии страниц в сервисе The Wayback Machine от организации Internet Archive, но это решается на уровне руководства.