Google отключит в России часть серверов. YouTube и прочие сервисы будут грузиться дольше

Речь идёт о Google Global Cache — о расторжении договоров на их обслуживание и уведомил поисковый гигант. С помощью данных серверов обеспечивается ускоренная загрузка сервисов Google. В том числе и популярный в России YouTube.

В письме, которое получил один из региональных провайдеров, говорится, что серверы будут отключены «в связи с изменениями правовой практики».

При этом ряд крупных игроков рынка заявили, что не заметили похожих проблем. Так, например, представитель Ростелекома рассказал, что в компании «не наблюдают отключений» серверов Google Global Cache. Примерно то же отметили и в МТС — «доставка трафика с ресурсов корпорации Google осуществляется для МТС в штатном режиме».