Google откроет исходный код своей инновационной радарной технологии

Автопроизводитель Ford и компания Blumio, работающая над датчиками для измерения артериального давления, стали первыми потребительскими брендами, присоединившимися к Ripple. Ford сообщила , что планирует протестировать использование Ripple в качестве “продвинутых внешних радаров” для своей технологии помощи водителю.

Открытие Ripple для других разработчиков очень перспективно, поскольку это относительно неинвазивная технология, которую можно использовать инновационными способами. Однако Google потребовалось некоторое время, чтобы понять это. Когда Google выпустил Pixel 4 с радаром Soli внутри, он потерпел фиаско, потому что технология была использована не по назначению. Все, что делал радар в Pixel, - это позволял без рук переключать треки и быстро разблокировать устройство.

Soli имеет больше смысла в Nest Hub (умный дисплей Google) второго поколения, где Google использует его для отслеживания сна с помощью не носимого устройства. Радар может определить, насколько глубоко вы спите, и даже помочь определить, храпите ли вы. Он также может использоваться для отслеживания перемещения людей по комнате или количества людей в здании.

Другая главная привлекательность Ripple заключается в том, что технология радарного слежения не зависит от микрофона или камеры для обнаружения движения.