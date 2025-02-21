Google откроет первые магазины в Индии, конкурируя с Apple

Индия является одним из ключевых рынков для компании, где Google уже инвестировала 10 миллиардов долларов. В настоящее время у нее есть только пять розничных магазинов, и все они расположены в США. В новых точках продаж будут представлены смартфоны Pixel, смарт-часы и наушники.

Компания намерена следовать модели Apple, которая добилась значительных успехов благодаря сети фирменных магазинов. В настоящее время Apple управляет более 500 магазинами по всему миру, и Google рассчитывает повторить этот опыт, привлекая покупателей в свои розничные точки.

По словам источников, компания рассматривает варианты размещения магазинов в Нью-Дели и Мумбаи. Ожидается, что площадь каждого магазина составит около 15 000 квадратных футов. Однако открытие может занять как минимум шесть месяцев, а сроки могут измениться.