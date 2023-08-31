Google открыл доступ к личному помощнику на базе ИИ

Этот искусственный интеллект предлагает ряд функций, включая автоматическое создание резюме документов и даже виртуального аватара, который может заменить вас на собраниях.

Стоимость использования Duet AI составляет $30 в месяц на пользователя, что сопоставимо с аналогичными предложениями от Microsoft.

По словам Апарны Паппу, вице-президента и генерального директора Google Workspace, потребительская версия помощника появится в следующем году.

Одной из наиболее интересных функций является «attend for me», которая позволяет Duet AI присутствовать на собраниях от вашего имени, даже если вы заболели. Помощник не только делает заметки, но и генерирует краткие резюме событий в реальном времени.

Кроме того, Google добавил в Gmail новые функции на базе ИИ, такие как улучшенные автоматические ответы. Эта функция сначала появится в мобильной версии Gmail, а затем и в настольной.