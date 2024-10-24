Google открыла инструмент для распознавания ИИ-текста всем желающим

Этот инструмент можно скачать на платформе Hugging Face, а также использовать через обновлённый Responsible GenAI Toolkit.

Компания также открыла исходный код SynthID Text для всех разработчиков и компаний, что позволяет более эффективно идентифицировать ИИ-контент.

Технология работает следующим образом: при генерации текста ИИ-модель корректирует вероятности появления определённых токенов, что позволяет встроить в текст своеобразный «водяной знак».

Эти корректировки сохраняются и позже могут быть использованы для определения того, был ли текст сгенерирован ИИ.

Google утверждает, что ее технология, интегрированная в модели Gemini, не ухудшает качество и скорость генерации текста.