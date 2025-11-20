Google открыла на Тайване крупнейший за пределами США ИИ-центр

Опубликовано 20 ноября 2025, 13:351 мин.
Google открыла на Тайване крупнейший за пределами США ИИ-центрДля разработки аппаратного обеспечения
Компания Google открыла на Тайване крупнейший за пределами Соединенных Штатов инженерный центр, специализирующийся на разработке аппаратной инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). По словам представителей компании, это демонстрирует уверенность в острове как надежном технологическом партнере.
Центр будет заниматься созданием и тестированием технологий, которые затем будут развертываться в дата-центрах Google по всему миру. Тайвань является важным звеном в глобальной цепочке поставок полупроводников, здесь базируется крупнейший контрактный производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
На церемонии открытия присутствовали представители администрации Тайваня и американской дипломатической миссии. Они отметили, что проект отражает углубление партнерства между США и Тайванем в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта.