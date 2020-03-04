Наука и технологии
Сегодня 07:28
Google отменила презентацию нового Android 11 из-за угрозы коронавируса
Вслед за Xiaomi и прочими технологическими гигантами
За последние пару месяцев множество технологических компаний либо отменили, либо перенесли мероприятия, посвященные презентации собственных новинок, из-за угрозы коронавируса. Исключением, к сожалению, не стала и Google, которая отменила ежегодную конференцию Google I/O, на которой должны были показать новую версию Android — Android 11.
По словам представителей поискового гиганта, на данный момент компания занята поиском альтернативных методов проведения мероприятия, чтобы все же представить миру свой новый продукт. Вероятнее всего, американский техногигант пойдет по стопам Xiaomi, которая уже представила собственные флагманские Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro в онлайн-режиме.
Напомним, что Google I/O 2020 должна была пройти с 12 по 14 мая в Сан-Франциско. Помимо анонса Android 11, в рамках мероприятия также могли показать новые сервисы и приложения, разработанные инженерами компании.