Google отменила презентацию нового Android 11 из-за угрозы коронавируса

По словам представителей поискового гиганта, на данный момент компания занята поиском альтернативных методов проведения мероприятия, чтобы все же представить миру свой новый продукт. Вероятнее всего, американский техногигант пойдет по стопам Xiaomi, которая уже представила собственные флагманские Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro в онлайн-режиме.

Напомним, что Google I/O 2020 должна была пройти с 12 по 14 мая в Сан-Франциско. Помимо анонса Android 11, в рамках мероприятия также могли показать новые сервисы и приложения, разработанные инженерами компании.