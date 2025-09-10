Google отменит часть сборов за передачу данных в ЕС и Великобритании

Изменения введены накануне вступления в силу закона ЕС о данных. Документ направлен на то, чтобы упростить переход клиентов от одного поставщика облачных услуг к другому и усилить конкуренцию на рынке.

Рынок облачных технологий в Европе в основном контролируется тремя крупными игроками — Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud. Регуляторы ЕС и Великобритании в последние годы выражают обеспокоенность доминированием отдельных компаний и ограничением выбора для клиентов.

Google подчеркнула, что ее решение идет дальше требований закона. В то время как новые правила разрешают облачным сервисам выставлять клиентам расходы «по себестоимости», Google сделала услугу бесплатной. Для передачи данных между своей платформой и другими провайдерами компания предложила продукт под названием «Data Transfer Essentials».