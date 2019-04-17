Google Pay автоматически заберёт скидки и билеты из электронной почты

Разработчики платёжной системы Google Pay добавили новую удобную функцию. Теперь Google Pay автоматически собирает билеты, посадочные талоны и карты лояльности из электронных писем, приходящих в Gmail.

Надо ли говорить, что такая автоматика может сэкономить много сил, времени и нервов, которые тратятся миллионами пользователей в попытке отыскать билет в театр среди спама и рабочей переписки.

Обновление приложение произведено на серверной стороне, так что опция просто должна появиться в Google Pay. Пользователю потребуется только активировать «Импорт из Gmail» в настройках приложения. На повсеместное внедрение может уйти несколько недель, так что не расстраивайтесь, если функция ещё не появилась на вашем смартфоне.