Google перечислила самые напеваемые пользователями песни

Правда, в отличие от Apple, поисковый гигант в качестве выборки использовал пользователей статистику Hum to Search (является частью Google Ассистента). Для того, чтоб воспользоваться функцией, необходимо «промычать» мотив песни, которую хочется найти. При этом, разумеется, для успешного поиска не нужно знать абсолютно ничего другого о песне, кроме как ее мелодию.

На первом месте в рейтинге топ-100 оказался трек Old Town Road, исполняемый Lil Nas X. Второе место досталось классике – его заслуженно забрал Rick Astley со своим Never Gonna Give You Up. На третьем месте оказалась австралийская исполнительница Tones and I с композицией Dance Monkey.