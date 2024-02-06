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Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2024, 16:30
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Google передумала: приложение YouTube все же появится на Apple Vision Pro

Переобулись на ходу
После первоначального отказа от создания специализированного приложения для Apple Vision Pro, YouTube, кажется, изменил свое решение.

Представитель компании подтвердил, что приложение для Vision Pro теперь находится в планах. До момента выпуска приложения YouTube оптимизирует свой веб-сайт для использования в Safari на Vision Pro как временное решение.

Это изменение позиции может быть связано с несколькими факторами, включая запуск неофициального стороннего приложения YouTube под названием Juno и сильные начальные продажи гарнитуры, которые, по оценкам аналитика Минг-Чи Куо, составили от 160 000 до 180 000 единиц в первые выходные предварительного заказа.

Это число значительно превышает прогнозируемые 60 000 до 80 000 единиц.

Пока владельцы Vision Pro ожидают появления специализированного приложения YouTube, стоит отметить, что веб-сайт уже предлагает обширную библиотеку контента VR и 360-градусных видео.

Однако поддержка такого контента на Vision Pro пока не подтверждена. В Apple заявили, что сосредоточены на предоставлении лучшего пространственного медиаопыта, включая пространственные фото и видео, а также 3D-фильмы, доступные на Apple TV.

Источник:Android Authority
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vision Pro
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#YOUTUBE
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#Apple