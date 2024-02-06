Google передумала: приложение YouTube все же появится на Apple Vision Pro

Представитель компании подтвердил, что приложение для Vision Pro теперь находится в планах. До момента выпуска приложения YouTube оптимизирует свой веб-сайт для использования в Safari на Vision Pro как временное решение.

Это изменение позиции может быть связано с несколькими факторами, включая запуск неофициального стороннего приложения YouTube под названием Juno и сильные начальные продажи гарнитуры, которые, по оценкам аналитика Минг-Чи Куо, составили от 160 000 до 180 000 единиц в первые выходные предварительного заказа.

Это число значительно превышает прогнозируемые 60 000 до 80 000 единиц.

Пока владельцы Vision Pro ожидают появления специализированного приложения YouTube, стоит отметить, что веб-сайт уже предлагает обширную библиотеку контента VR и 360-градусных видео.

Однако поддержка такого контента на Vision Pro пока не подтверждена. В Apple заявили, что сосредоточены на предоставлении лучшего пространственного медиаопыта, включая пространственные фото и видео, а также 3D-фильмы, доступные на Apple TV.