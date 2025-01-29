Google переименует Мексиканский залив после изменений в базе данных GNIS

Как сообщается в официальном твите компании, переименование залива, а также горы Денали в гору Маккинли в Google Картах, возможно при изменении названий этих объектов в Geographic Names Information System (GNIS) — специализированной базе данных, которая содержит названия и информацию о расположении физических и культурных объектов, расположенных в США и на подконтрольных территориях. В базе более двух млн объектов.

Отмечается, что для Google это привычная практика. К тому же географический объект в разных странах имеет местное название, и тогда жители этих стран видят только официальное наименование в стране пребывания. Но жители других регионов видят оба варианта названия объекта.

Иными словами, в Google Картах видеть «Американский залив» вместо «Мексиканского» будут только пользователи в США.