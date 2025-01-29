Наука и технологии
Опубликовано 29 января 2025, 08:15
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Google переименует Мексиканский залив после изменений в базе данных GNIS

Для компании это стандартная практика
Компания Google в своём Х-аккаунте сообщила, при каких условиях переименует Мексиканский залив в Американский в соотвествии с указом Трампа.
Google переименует Мексиканский залив после изменений в базе данных GNIS
© Frankie Lopez / Unsplash

Как сообщается в официальном твите компании, переименование залива, а также горы Денали в гору Маккинли в Google Картах, возможно при изменении названий этих объектов в Geographic Names Information System (GNIS) — специализированной базе данных, которая содержит названия и информацию о расположении физических и культурных объектов, расположенных в США и на подконтрольных территориях. В базе более двух млн объектов.

Отмечается, что для Google это привычная практика. К тому же географический объект в разных странах имеет местное название, и тогда жители этих стран видят только официальное наименование в стране пребывания. Но жители других регионов видят оба варианта названия объекта.

Иными словами, в Google Картах видеть «Американский залив» вместо «Мексиканского» будут только пользователи в США.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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