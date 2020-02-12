Google перенесет эксклюзивную функцию раскладушки Samsung Galaxy Z Flip на прочие Android-смартфоны

Так, Google уже совсем скоро перенесет данную функцию в так называемую “чистую” версию Android, что сделает ее доступной абсолютно для всех устройств, работающих на базе зеленого робота. И это отличная новость, так как благодаря данной функции раскладушки, произведенные прочими игроками рынка, также смогут разделять один экран на две обособленные части, в одной из которых, например, будет отображаться контент, а во второй — панель управления.

Вполне вероятно, что Flex, помимо всего прочего, заинтересует и производителей мобильных игр. В таком случае уже в самом ближайшем будущем нас может ждать целая масса новых игр, механика которых будет напоминать что-то схожее с тем, что мы уже видели ранее на Nintendo DS и Nintendo 3DS.