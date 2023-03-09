Наука и технологии
08:04, 09 марта 2023
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Google Переводчик научился переводить текст внутри картинок

Так-то очень полезная функция

Google Переводчик наконец-то начал поддерживать возможность перевода текста с изображений.

Google Переводчик научился переводить текст внутри картинок

Фото: Search Engine Journal

В основу функции легла те же технология, что и в инструменте AR Translate для Google Lens. Работает она следующим образом: пользователи загружают фотографии или скриншоты со своих компьютеров и получают переводы на 133 языка. При этом 113 исходных языков определяются автоматически.

Новая вкладка «Изображения» в Google Переводчике также предлагает возможность скопировать текст, загрузить переведённое изображение или очистить его.

Google Переводчик научился переводить текст внутри картинок

Engadget

Отметим, что AR Translate для Google Lens уже несколько лет позволяет переводить изображения на мобильных устройствах. В её основе лежит та же генеративная состязательная сеть (GAN), что и в функции Magic Eraser, дебютировавшей в Pixel 6.

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