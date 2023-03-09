Google Переводчик научился переводить текст внутри картинок

В основу функции легла те же технология, что и в инструменте AR Translate для Google Lens. Работает она следующим образом: пользователи загружают фотографии или скриншоты со своих компьютеров и получают переводы на 133 языка. При этом 113 исходных языков определяются автоматически.

Новая вкладка «Изображения» в Google Переводчике также предлагает возможность скопировать текст, загрузить переведённое изображение или очистить его.