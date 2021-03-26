Google-переводчик по-разному переводит фразы с политическими деятелями

Так, например, если ввести фразу “changed for bad” и поставить перед ней Путина или Трампа, сервис выдаст “изменился в худшую сторону”. В то же время, эта же фраза, но в отношении Байдена или Обамы будет переведена как “изменился в лучшую сторону”.

На эту особенность сервиса обратили внимание авторы редакции “Полит Россия”. Они провели свое расследование, выяснив, к каким политическим деятелям у сервиса хорошее отношение, а какие, по его мнению, “изменились в худшую сторону”. Так, в “лучшей стороне” числятся премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.