Google Photos научились искать фотографии по тексту на них

Команда сервиса Google Photos (Google Фото) объявила в официальном аккаунте Twitter о запуске новой функции. Речь идёт о возможности поиске фотографий по тексту на них.

Ранее Google Photos позволяли производить поиск по нескольким параметрам, таким как объекты, события, люди и животные на фотографии. Теперь к ним присоединился текст на снимках.

Когда фотография найдена, по нажатию кнопки Lens можно скопировать и вставить текст со снимка. Это особенно удобно, если снять объявление с длинным паролем к сети Wi-Fi в общественном месте, а затем скопировать его с фото и вставить в окошке авторизации.

Обновление начинает постепенно распространяться среди пользователей Google Photos начиная с текущего месяца.