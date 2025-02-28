Google Pixel помогут выявлять неисправности в метро Нью-Йорка

Традиционно для проверки состояния подвижного состава и инфраструктуры метро задействуют инспекторов, которым приходится обследовать 1070 км путей, а также специальные вагоны, оснащенные датчиками. Однако теперь Metropolitan Transportation Authority (MTA) совместно с Google Public Sector тестируют альтернативный метод на базе технологии TrackInspect.

Эта система использует встроенные сенсоры смартфонов Pixel для сбора данных о вибрациях, звуках и расположении вагонов. Затем информация анализируется с помощью искусственного интеллекта, что помогает находить потенциальные проблемы. За четыре месяца тестирования смартфоны Pixel успешно определили 92% дефектов, позже подтвержденных командой инспекторов.

По словам президента MTA Деметриуса Криклоу, такая технология может стать основой для современной системы, которая не только выявляет неисправности, но и помогает оперативно устранять их до того, как они повлияют на работу метро. Это особенно важно для 3,7 миллиона человек, ежедневно пользующихся транспортной системой Нью-Йорка.

Во время тестирования TrackInspect обработала 335 миллионов показаний сенсоров и 1200 часов аудиозаписей, а также использовала базу данных о дефектах путей для обучения 200 прогнозирующих моделей.