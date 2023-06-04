Google Pixel Watch начали «рассыпаться» — задняя панель умных часов отваливается от корпуса

Владельцы устройства стали жаловаться на случайное отслоение задней крышки часов, что указывает на проблему с клеем, который скрепляет панель с основной частью корпуса.

При этом, хоть в основном Google и заменяет часы по гарантии для большинства пользователей, были случаи, когда служба поддержки просила заплатить за подачу гарантийного заявления — иначе она отказывала в замене.

Отметим, что это вовсе не первый случай, когда устройства Google сталкиваются с проблемами аппаратного обеспечения или качества сборки. Подобным ранее делились и владельцы Pixel 7 и Pixel 6.

К слову, свежая проблема с клеем у Pixel Watch вызывает опасения относительно защиты часов от влаги и пыли.