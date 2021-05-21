Google планирует открыть свой первый офлайн-магазин

“Сегодня мы объявляем о своих планах открыть первый в истории розничный магазин Google в одном из величайших городов мира: Нью-Йорке. Новый Google Store в Челси станет местом, где покупатели смогут по достоинству оценить наши устройства и услуги. Мы откроем двери летом 2021 года”, — поделилась Google на своем официальном сайте.

Известно, что в Google Store будет представлено большое количество фирменных гаджетов, начиная от смартфонов серии Pixel, заканчивая устройствами Nest, Fitbit и Pixelbook. Также магазином можно будет воспользоваться в качестве пункта выдачи при заказе гаджета компании в интернете.