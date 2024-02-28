Google платила журналистам за публикацию статей, написанных ИИ

Кажется, Google решила подлить масла в огонь: по слухам, компания платит независимым изданиям немалые суммы за то, чтобы те публиковали на своих сайтах статьи, написанные еще не выпущенной ИИ-моделью Google.

Журналисты раскопали, что поисковый гигант заключил соглашения с несколькими изданиями, обязав тех публиковать статьи, сгенерированные гугловским ИИ.

Издания должны предоставлять аналитику и отзывы об этих статьях, а также публиковать определенное количество такого контента в течение года.

Google за это платит — в некоторых случаях более $10 000 в год, плюс дает бесплатный доступ к ИИ-инструментам. Все это, якобы, часть программы Google News Initiative, запущенной еще в 2018 году.

И самое интересное - нигде не говорится, что такие статьи должны помечаться как созданные ИИ! Google слухи частично подтвердила, но отрицает, что их ИИ будет «переписывать чужую работу».

Мол, они просто помогают небольшим изданиям создавать качественную журналистику, используя открытые данные. Google также уверяет, что их инструменты не смогут заменить настоящих журналистов.