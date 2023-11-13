Google подала в суд на мошенников, выдававших себя за «секретную версию» чат-бота Bard

Google подала в суд на мошенников, выдававших себя за «секретную версию» чат-бота BardСитуация напоминает ажиотаж вокруг криптовалют
В мире цифровых технологий произошло знаковое событие: Google обратилась в суд с иском против мошенников, которые использовали имя чат-бота Bard для распространения вирусов.
Эти аферисты, предположительно из Вьетнама, обманывали пользователей, предлагая скачать якобы «неопубликованную версию» ИИ-помощника, что приводило к взлому учетных записей в социальных сетях.
Ситуация напоминает криптовалютные аферы, где злоумышленники эксплуатируют интерес общественности к новейшим технологиям.
В данном случае, мошенники утверждали, что Bard — это платное приложение, требующее загрузки, в то время как на самом деле оно доступно бесплатно на официальном сайте bard.google.com.
Google уже предприняла шаги для борьбы с этой угрозой, подав более 300 запросов на удаление вредоносных материалов в социальных сетях и пытаясь предотвратить регистрацию новых мошеннических доменов.
Компания также стремится к блокировке таких доменов у американских регистраторов.