Google подчинился Роскомнадзору и убрал почти все запрещённые сайты из выдачи

После полумиллионного штрафа компания Google начала фильтрацию поисковой выдачи, удаляя 75-80% ссылок на запрещённые в России сайты. Об этом рассказал глава ведомства Александр Жаров на итоговой коллегии Роскомнадзора.

По данным ведомства, поисковые системы Яндекса, Mail.ru и «Спутника» подключились к информационной системе в реестром запрещённых сайтов и в них нет ссылок на контент, признанный российскими властями противоправным.

Google же изначально отказывалась подключаться к реестру и удалять ссылки автоматически. После выплаты штраф в 500 тысяч рублей Google пошла на комромисс — сотрудники ведомства ежедневно присылают список, в Google изучают причины блокировки и затем принимают решение об удалении ссылки на сайт.

Согласно российскому законодательству, операторы систем обязаны исключить из поисковой выдачи заблокированные в России сайты для этого требуется подключиться к государственной системе с перечнем запрещённых интернет-ресурсов, созданной Роскомнадзором.

На коллегии Жаров отметил: «Уверен, что мы добьемся 100% исполнения данного закона».