Google Поиск начал блокировать пользователей до подтверждения возраста

Но жалуются на проблему не столько подростки или дети, сколько взрослые люди, которые не могут попасть в свои аккаунты.

Как отмечают обозреватели Android Police, эта ситуация напоминает аналогичные проблемы с аккаунтами YouTube, когда пользователи сталкивались с автоматическими изменениями и были обязаны предоставлять личные данные для восстановления доступа. Люди недовольны тем, что вынуждены передавать больше конфиденциальной информации, но в текущих условиях это единственный способ сохранить функциональность аккаунта. Но тогда встают вопрос, зачем нужен «безошибочный» ИИ, определяющий возраст, если всё равно нужно раскрывать дату рождения?

Для решения проблемы Google предлагает несколько вариантов: ввод идентификатора пользователя, создание селфи или привязка кредитной карты. Несмотря на эти возможности, необходимость предоставления дополнительной информации вызывает беспокойство среди пользователей.