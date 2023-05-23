Google Поиск начнёт показывать рекламу, подобранную искусственным интеллектом лично под пользователя

По крайней мере, к такому результату стремится поисковый гигант, для чего компания даже разработала специальный генеративный искусственный интеллект. Именно его IT-гигант намерен использовать для повышения релевантности рекламных объявлений в поиске.

Помимо этого, Google планирует ввести новый «разговорный опыт на естественном языке» в Google Ads, который должен упростить создание рекламных кампаний и поисковую рекламу.

Совсем скоро пользователям будет достаточно добавить предпочтительную целевую страницу со своего сайта, а уже AI Google сгенерирует соответствующие и эффективные ключевые слова, заголовки, описания, изображения и другие активы для вашей кампании.

В общем, Google как всегда стремится сделать нашу жизнь проще... или просто хочет, чтобы мы кликали больше на рекламные объявления?