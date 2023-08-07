Google Поиск научился искать грамматические ошибки в запросах пользователей

Теперь, когда вы введёте предложение или фразу в Google Поиск с добавлением слов «grammar check», «check grammar» или «grammar checker», система автоматически проанализирует грамматическую корректность запроса.

Если в предложении нет ошибок, пользователь увидит зелёную галочку. В противном случае Google предложит исправленный вариант, подчёркивая изменённые места.