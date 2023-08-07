Google Поиск научился искать грамматические ошибки в запросах пользователей

Google Поиск научился искать грамматические ошибки в запросах пользователейИнтересная возможность
Google внедрила новую функцию в свой поисковик. Она позволяет проверять грамматику в запросах пользователей.
Теперь, когда вы введёте предложение или фразу в Google Поиск с добавлением слов «grammar check», «check grammar» или «grammar checker», система автоматически проанализирует грамматическую корректность запроса.
Если в предложении нет ошибок, пользователь увидит зелёную галочку. В противном случае Google предложит исправленный вариант, подчёркивая изменённые места.
В основе функции лежат системы искусственного интеллекта для анализа языка. Однако компания предупреждает, что проверка грамматики не может быть на 100% точной, особенно при анализе неполных предложений. Поэтому рекомендуется избегать фраз.
Нововведение в настоящее время доступно только на английском языке. Стоит отметить, что Gmail и Google Docs уже предлагают проверку орфографии и грамматики в течение нескольких лет, но интеграция этой функции в Google Поиск делает её более заметной для широкой аудитории.