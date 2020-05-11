Google покинул "второй" после основателей человек

Что интересно, в Google Шмидт был приглашен основателями компании в далеком 2001 году. Тогда он занял должность председателя совета директоров недавно созданной компании, занимаясь построением корпоративной инфраструктуры. Со временем он стал отходить от непосредственного управления технологическим гигантом, уступив должность главного исполнительного директора Ларри Пейджу в 2011 году. Затем он был переведен в головную структуру поискового гиганта — Alphabet — откуда именно сейчас он и ушел окончательно.

Что интересно, господин Шмидт был известен своей крайней честностью во время ответов на вопросы журналистов. Так, когда его в 2009 году спросили, стоит ли пользователям делиться с Google личной информацией, он ответил, что лучше этого не делать, если у пользователя нет желания, чтобы об этой информации узнал кто-то еще.