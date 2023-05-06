Google полностью изменит принципы работы своего поисковика с помощью искусственного интеллекта

Компания намерена добавить в свой поисковик боты, работающие на основании искусственного интеллекта, чтобы пользователи могли получать персонализированные результаты при поиске какой-либо информации. Кроме того, поисковая система будет предлагать аудитории задавать дополнительные, уточняющие вопросы, а в качестве ответов показывать пользователям различный визуальный контент, включая короткие видео из соцсети TikTok.

Вся нынешняя политика Google будет направлена преимущественно на молодое поколение.