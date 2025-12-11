Наука и технологии
Опубликовано 11 декабря 2025, 16:52
1 мин.

Google получит крупный штраф ЕС за свой магазин приложений

Компании требуют больших уступок по правилам Google Play
Европейские регуляторы могут оштрафовать Alphabet, материнскую компанию Google, уже в начале следующего года. Причиной станет недостаточное, по их мнению, соответствие магазина приложений Google Play правилам ЕС, направленным на обеспечение честной конкуренции.
Google получит крупный штраф ЕС за свой магазин приложений

© Ferra.ru

С марта Еврокомиссия рассматривает две основных претензии к Google Play. Первая касается технических ограничений, которые мешают разработчикам направлять пользователей на сторонние площадки с более выгодными предложениями. Вторая — размер комиссии, взимаемой Google за привлечение новых клиентов через магазин.

Несмотря на изменения, представленные Google в августе, они всё ещё не удовлетворяют требованиям антимонопольной службы ЕС. В качестве ориентира регуляторы рассматривают недавние изменения в App Store от Apple. Эти корректировки, как ожидается, позволят Apple соответствовать новому цифровому законодательству ЕС (Digital Markets Act).

По информации источников, Google ещё может предложить дополнительные уступки до вынесения окончательного решения. Размер потенциального штрафа в рамках DMA может достигать 10% от годовой глобальной выручки компании.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Google
,
#Google Play
,
#технологии
,
#ЕС