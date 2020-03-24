Наука и технологии
Сегодня 17:40
Google помогает в создании технологии по обновлению видеодрайверов в смартфонах
Первые такие драйвера выйдут на Google Pixel 4, Pixel 4 XL и прошлогодних флагманах Samsung
В сети появилась информация о том, что Qualcomm, совместно с Google, занимается разработкой первой версии отдельных драйверов для графических процессоров Adreno. По сути, Google прямо сейчас помогает в создании технологии по обновлению видеодрайверов в смартфонах, которые уже вышли на рынок — первыми такие драйвера получат Pixel 4, Pixel 4 XL, Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy S10, в основу которых лег Snapdragon 855.
Так, американский производитель процессоров Qualcomm рассказал, что они, совместно с Google, разработали инструмент Android GPU Inspector — его планируется использовать для помощи игровым студиям при улучшении своих проектов. Новый инструмент способен анализировать работу игр на GPU Adreno на совершенно новом уровне, благодаря чему игровые разработчики смогут лучше оптимизировать собственные проекты.
Что интересно, свежие драйверы для GPU будут публиковаться в Google Play, совсем как и обычные программы. Напомним, что ранее говорилось о том, что за разработку и выпуск свежих драйверов будут отвечать вендоры, но на этот раз Qualcomm не стала говорить об этом моменте.