Google помогает в создании технологии по обновлению видеодрайверов в смартфонах

Так, американский производитель процессоров Qualcomm рассказал, что они, совместно с Google, разработали инструмент Android GPU Inspector — его планируется использовать для помощи игровым студиям при улучшении своих проектов. Новый инструмент способен анализировать работу игр на GPU Adreno на совершенно новом уровне, благодаря чему игровые разработчики смогут лучше оптимизировать собственные проекты.

Что интересно, свежие драйверы для GPU будут публиковаться в Google Play, совсем как и обычные программы. Напомним, что ранее говорилось о том, что за разработку и выпуск свежих драйверов будут отвечать вендоры, но на этот раз Qualcomm не стала говорить об этом моменте.