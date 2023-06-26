Google пообещала «уничтожить» ChatGPT своим новым ИИ-алгоритмом

Она объединяет в себе методы, использованные в победившей чемпиона по настольной игре Го программе AlphaGo, с большими языковыми моделями, подобными ChatGPT от OpenAI. Что позволит «уничтожить» последнюю.

По словам представителей лаборатории, создание Gemini представляет собой новый этап в развитии искусственного интеллекта. Она будет обладать улучшенными способностями, включая планирование и решение проблем.

Новинка уже находится в стадии активной разработки и потребует значительных финансовых вложений.

Отметим, что быстрое развитие языковых моделей поднимает вопросы о возможном злоупотреблении такой технологии и сложности её контроля. Некоторые эксперты предлагают временную паузу в разработке, чтобы избежать создания опасных систем искусственного интеллекта.