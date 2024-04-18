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Наука и технологии
Опубликовано 18 апреля 2024, 18:00
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Google пообещала устранить проблему случайного срабатывания «Круга для поиска»

Слишком легко активируется
Google обратила внимание на необходимость улучшения функции Circle to Search, поскольку новая функция подвержена случайной активации.
Google пообещала устранить проблему случайного срабатывания «Круга для поиска»
© Duncan Meyer / Unsplash

Суть её в том, что если пользователь зажмёт на некоторое время кнопку «Домой» или панель навигации, в зависимости от того, что используется, активируется подсказка с возможностью выбора Google Assistant или Circle to Search. Но машинально пользователь может зажать кнопку «Домой» и сразу нажать на «Круг для поиска».

Из-за этой лёгкости функция активируется не к месту и воспринимается как нечто навязчивое. В Google обратили на это внимание, об этом в подкасте «Сделано Google» даже говорили Эрин Линч и Алистер Потт, которые тесно сотрудничали с командой, создавшей «Круг для поиска».

И, поскольку работа Circle to Search основана на технологии распознания изображений Google Lens, разработчики объединят объектив камеры и технологию поиска.

«Если кто-то задал визуальный вопрос, то обычно появляется сетка похожих изображений, но я очень рад тому, что мы объединим страницу результатов поиска и страницу результатов объектива. И это будет происходить в течение многих, многих месяцев», — отметил Алистер Потт.

Источник:PhoneArena
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Google
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#функции
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#изображение
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#камера
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#поиск