Google пообещала устранить проблему случайного срабатывания «Круга для поиска»

Суть её в том, что если пользователь зажмёт на некоторое время кнопку «Домой» или панель навигации, в зависимости от того, что используется, активируется подсказка с возможностью выбора Google Assistant или Circle to Search. Но машинально пользователь может зажать кнопку «Домой» и сразу нажать на «Круг для поиска».

Из-за этой лёгкости функция активируется не к месту и воспринимается как нечто навязчивое. В Google обратили на это внимание, об этом в подкасте «Сделано Google» даже говорили Эрин Линч и Алистер Потт, которые тесно сотрудничали с командой, создавшей «Круг для поиска».

И, поскольку работа Circle to Search основана на технологии распознания изображений Google Lens, разработчики объединят объектив камеры и технологию поиска.

«Если кто-то задал визуальный вопрос, то обычно появляется сетка похожих изображений, но я очень рад тому, что мы объединим страницу результатов поиска и страницу результатов объектива. И это будет происходить в течение многих, многих месяцев», — отметил Алистер Потт.