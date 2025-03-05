Google попросил власти США не разделять компанию

Google попросил власти США не разделять компаниюАнтимонопольные дела продолжаются
По данным источника, на встрече Google выразила обеспокоенность тем, что возможные меры, включая продажу отдельных подразделений компании, могут нанести вред экономике США и национальной безопасности. Представитель Google подтвердил факт переговоров, отметив, что компания регулярно взаимодействует с регуляторами и обсуждает с ними детали антимонопольного разбирательства.
Министерство юстиции пока не дало официального комментария по этому поводу. Однако ведомство уже предложило ряд возможных решений в рамках антимонопольного дела по поисковому бизнесу Google. Среди них — продажа браузера Chrome и прекращение соглашений, делающих Google поисковиком по умолчанию на устройствах Apple.
Судебные слушания по возможным мерам начнутся в апреле, а окончательное решение ожидается в августе.