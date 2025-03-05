Google попросил власти США не разделять компанию

По данным источника, на встрече Google выразила обеспокоенность тем, что возможные меры, включая продажу отдельных подразделений компании, могут нанести вред экономике США и национальной безопасности. Представитель Google подтвердил факт переговоров, отметив, что компания регулярно взаимодействует с регуляторами и обсуждает с ними детали антимонопольного разбирательства.

Министерство юстиции пока не дало официального комментария по этому поводу. Однако ведомство уже предложило ряд возможных решений в рамках антимонопольного дела по поисковому бизнесу Google. Среди них — продажа браузера Chrome и прекращение соглашений, делающих Google поисковиком по умолчанию на устройствах Apple.

Судебные слушания по возможным мерам начнутся в апреле, а окончательное решение ожидается в августе.