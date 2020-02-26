Наука и технологии
Сегодня 20:10
Google попросила правительство США отменить санкции в отношении Huawei из страха конкуренции
Но администрация президента, вроде как, наоборот намерена ужесточить ограничения в отношении китайской компании
Huawei уже долгое время испытывает на себе всю мощь давления со стороны Соединенных Штатов — из-за этого компании даже пришлось форсировать разработку собственной мобильной операционной системы. Как оказалось, от действий Вашингтона страдает не только китайских гигант, но и местные разработчики.
Так, в сети появилась информация о том, что Google попросила правительство США отменить санкции в отношении Huawei, так как поисковый гигант боится конкуренции со стороны производителя смартфонов. По крайней мере компания будет удовлетворена вариантом, при котором ей разрешат сотрудничать с Huawei, ведь в таком случае китайский техногигант, скорее всего, перестанет заниматься столь интенсивной разработкой и популяризацией собственной мобильной Harmony OS и магазина приложений AppGallery.
Что интересно, на фоне всего этого в сети ходят слухи, согласно которым администрация президента Трампа наоборот планирует наложить еще большее количество ограничений на деятельность Huawei. Каким будет ответ Google на все это — пока неизвестно.