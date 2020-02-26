Google попросила правительство США отменить санкции в отношении Huawei из страха конкуренции

Так, в сети появилась информация о том, что Google попросила правительство США отменить санкции в отношении Huawei, так как поисковый гигант боится конкуренции со стороны производителя смартфонов. По крайней мере компания будет удовлетворена вариантом, при котором ей разрешат сотрудничать с Huawei, ведь в таком случае китайский техногигант, скорее всего, перестанет заниматься столь интенсивной разработкой и популяризацией собственной мобильной Harmony OS и магазина приложений AppGallery.

Что интересно, на фоне всего этого в сети ходят слухи, согласно которым администрация президента Трампа наоборот планирует наложить еще большее количество ограничений на деятельность Huawei. Каким будет ответ Google на все это — пока неизвестно.