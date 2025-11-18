Google попросила суд отклонить иск о клевете из-за ответов ИИ

Опубликовано 18 ноября 2025, 23:151 мин.
Google попросила суд отклонить иск о клевете из-за ответов ИИКомпания считает обвинения необоснованными
Google обратилась в суд штата Делавэр с просьбой закрыть иск консервативного блогера Робби Старбака, который обвинил компанию в распространении порочащих сведений через системы искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, ИИ выдал ложные утверждения о его причастности к тяжким преступлениям и другим скандалам.
В жалобе Google указано, что истец намеренно использовал инструменты таким образом, чтобы спровоцировать ошибочные ответы. Компания заявила, что в иске нет указаний на людей, которых действительно ввели в заблуждение опубликованные системой сообщения. В документе также отмечено, что Старбак не доказал наличие цели навредить его репутации, что необходимо в случае, когда речь идет о публичной фигуре.
Сам блогер ранее сообщил, что сталкивался с вопросами от людей, воспринимающих ложные обвинения всерьез. Он считает, что подобные утверждения могут повлиять на его безопасность, упоминая недавние угрозы в адрес других активистов.