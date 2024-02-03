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Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2024, 06:00
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Google попросила суд отменить решение по делу Epic Games

Поскольку не было предоставлено достаточных доказательств
Компания Google обратилась к американскому судье с просьбой отменить решение жюри в пользу создателей «Fortnite» — Epic Games. В декабре жюри признало, что Google злоупотребляла своим доминирующим положением, устанавливая правила для своего магазина приложений Play.
Google попросила суд отменить решение по делу Epic Games

© Ferra.ru

В судебном заявлении, Google просит судью Джеймса Донато из Сан-Франциско назначить новый суд или вынести решение в свою пользу по антимонопольному иску.

Компания утверждает, что Epic не предоставила достаточных доказательств, поддерживающих решение жюри. Google также отмечает, что конкурирует с Apple в области мобильных приложений и считает недопустимым, чтобы Epic предъявляла обратное мнение.

Иск Epic Games был подан против Google в 2020 году из-за комиссий, взимаемых за транзакции в приложениях и ограничений на их распространение. Компания требовала изменений в магазине Play, но не денежной компенсации.

Google также утверждает, что ему следовало бы разрешить ссылаться на исход дела Epic против Apple, где Epic также предъявляли претензии к политике магазина приложений.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
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#разработка
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#Google
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#Epic Games
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#Fortnite