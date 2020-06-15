Google попытается научить телевизоры с Android TV узнавать пользователей по голосу

В основу новой функции ляжет хорошо известная владельцам Android-смартфонов система Voice Match — с ее помощью Google Ассистент получает возможность узнавать хозяина смартфона по одному лишь голосу. Судя по коду свежей версии приложения Google Search для Android TV, именно с помощью Voice Match пользователей будут узнавать и телевизоры.

Стоит отметить, что на данный момент нет никакой более-менее подробной информации, когда именно нововведение будет анонсировано и станет доступно владельцам девайсов с Android TV.