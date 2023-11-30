Google пошла на сделку с властями Канады и будет платить авторам новостей

Подобный диалог возник между властями Канады и Google после принятия страной Закона об онлайн-новостях, по которому все IT-компании, публикующие на своих платформах канадские новости, обязаны платить авторам текстов. Сначала Google воспротивилась такому нововведению, вплоть до угроз отключить на своих страницах все новости, касающиеся Канады.

Но, судя по всему, компромисс нашли и новости продолжат публиковать, если всё-таки стороны не обострят противостояние. Как отмечается, примерная сумма выплат авторам новостей составит порядка $73,5 млн в год.