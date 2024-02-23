Google поставила на паузу генерацию картинок в Gemini из-за скандала вокруг его ошибок

Пользователи обнаружили, что при генерации лиц людей разных национальностей, Gemini допускал неточности и даже откровенные ошибки. В ответ на «кризис доверия», Google решила временно приостановить генерацию изображений людей в чат-боте.

«Мы осознаем, что некоторые изображения, созданные Gemini, не соответствуют действительности и могут быть оскорбительными», — говорится в заявлении компании.

В Google подчеркнули, что решение о временной остановке работы функции было принято для того, чтобы «улучшить алгоритмы и повысить точность генерации изображений».

Пока неизвестно, когда именно Gemini возобновит генерацию изображений людей.

Стоит отметить, что эта история не только подчёркивает огромный потенциал ИИ-генераторов изображений, но и поднимает важные вопросы об этике и ответственности при использовании таких технологий.