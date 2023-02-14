Google поставили ультиматум: либо разблокировка YouTube-канала РЕН ТВ, либо ежедневный штраф по 100 тыс рублей

Российский суд обязал поискового гиганта восстановить доступ к девяти каналам РЕН ТВ на YouTube, включая «Новости», «Документальные проекты» и «Как устроен мир». В случае же, если Google не исполнит данное решение, то американская компания будет должна платить штраф.

Так, начиная уже с шестого дня после вынесения решения, Google должна выплачивать штраф в размере 100 тыс рублей в день. Причём эта сумма будет удваиваться каждую неделю, пока не достигнет 1 млрд рублей.

Если же Google не выполнит постановление в течение девяти месяцев, штрафы будут продолжать начисляться без ограничений по времени и сумме.