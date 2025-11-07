Google построит центр обработки данных на австралийском острове Рождества

Остров Рождества площадью 135 квадратных километров находится в 350 километрах к югу от Индонезии. Объект планируется разместить рядом с местным аэропортом. Google уже подала заявку на экологическое одобрение для прокладки подводного кабеля, который соединит остров с городом Дарвин в северной Австралии.

Администрация острова изучает возможное влияние проекта на местное сообщество. Среди рассматриваемых аспектов — создание рабочих мест для 1600 жителей и развитие инфраструктуры