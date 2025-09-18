Google построит четыре инфраструктурных хаба для интернета в Африке

Опубликовано 18 сентября 2025, 20:361 мин.
Google построит четыре инфраструктурных хаба для интернета в АфрикеНовые объекты свяжут континент с подводными кабелями
Компания Google планирует создать в Африке четыре новых инфраструктурных хаба, которые будут связаны с её последними подводными оптоволоконными кабелями. Об этом сообщил глава африканского подразделения компании.
© Ferra.ru
Хабы разместят на севере, юге, западе и востоке континента. Они будут включать ключевые объекты для работы кабелей, такие как станции их подключения и центры обработки данных. По словам представителя Google, это часть новых инвестиций, которые уже превысили сумму в 1 млрд долларов, обещанную компанией для Африки в 2021 году.
Ожидается, что проекты помогут улучшить качество и снизить стоимость доступа к интернету. Сегодня в Африке связь остаётся дорогой, нестабильной и часто прерывается из-за повреждений подводных телекоммуникационных линий.
Google планирует в этом году ввести в эксплуатацию два новых кабеля — Equiano и Umoja. Хабы должны быть готовы в течение трёх лет.