Опубликовано 18 сентября 2025, 20:36
1 мин.

Google построит четыре инфраструктурных хаба для интернета в Африке

Новые объекты свяжут континент с подводными кабелями
Компания Google планирует создать в Африке четыре новых инфраструктурных хаба, которые будут связаны с её последними подводными оптоволоконными кабелями. Об этом сообщил глава африканского подразделения компании.
© Ferra.ru

Хабы разместят на севере, юге, западе и востоке континента. Они будут включать ключевые объекты для работы кабелей, такие как станции их подключения и центры обработки данных. По словам представителя Google, это часть новых инвестиций, которые уже превысили сумму в 1 млрд долларов, обещанную компанией для Африки в 2021 году.

Ожидается, что проекты помогут улучшить качество и снизить стоимость доступа к интернету. Сегодня в Африке связь остаётся дорогой, нестабильной и часто прерывается из-за повреждений подводных телекоммуникационных линий.

Google планирует в этом году ввести в эксплуатацию два новых кабеля — Equiano и Umoja. Хабы должны быть готовы в течение трёх лет.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
