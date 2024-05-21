Google построит в Финляндии новый ЦОД. Избыток тепла направят на отопление жилья

Опубликовано 21 мая 2024, 20:15
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Google построит в Финляндии новый ЦОД. Избыток тепла направят на отопление жильяСтоимость проекта — 1 млрд евро
Google последовала примеру и опыту Microsoft и тоже откроет в Финляндии свой центр обработки данных (ЦОД) для облачных вычислений в сфере ИИ. Сумма инвестиций составит 1 млрд евро.
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Дата-центр будет открыт в небольшом городке Хамина, в котором на момент последней переписи населения проживало порядка 19 тысяч человек. Город находится недалеко от границы с Россией.
Избыточное тепло, которое будет вырабатываться в процессе работы ЦОДа, пойдёт на отопление города.
Microsoft в 2022 году открыла свой ЦОД в Хельсинки, и также отапливает город избыточным теплом от работы дата-центра.
В последнее время крупные, преимущественно американские корпорации, открывают свои ЦОДы в северных странах, так как местный климат способствует наиболее эффективному охлаждению их вычислительных систем.
Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков