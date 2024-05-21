Google построит в Финляндии новый ЦОД. Избыток тепла направят на отопление жилья

Дата-центр будет открыт в небольшом городке Хамина, в котором на момент последней переписи населения проживало порядка 19 тысяч человек. Город находится недалеко от границы с Россией.

Избыточное тепло, которое будет вырабатываться в процессе работы ЦОДа, пойдёт на отопление города.

Microsoft в 2022 году открыла свой ЦОД в Хельсинки, и также отапливает город избыточным теплом от работы дата-центра.

В последнее время крупные, преимущественно американские корпорации, открывают свои ЦОДы в северных странах, так как местный климат способствует наиболее эффективному охлаждению их вычислительных систем.