Google потерял звание самого посещаемого сайта на планете

Внезапно, на первом месте расположилась не страница поисковой системы Google, которая на протяжении многих лет оставалась безоговорочным лидером. Возглавил список сайт TikTok. При этом, для сравнения, в 2020 году страница сервиса располагалась лишь на седьмом месте в общем списке.

Что интересно, в 2021-м происходила полноценная борьба за первое место. Так, ещё 17 февраля TikTok подвинул Google с первого места. Но затем поисковая система вернула себе лидерство. Правда, уже 10 августа сервис просмотра коротких видео вновь вырвал для себя место на вершине списка.

Отметим, что до первого места в 2021 году добирался и YouTube. Правда, было это лишь в дни финала чемпионата США по американскому футболу.