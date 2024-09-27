Google потратила почти $3 млрд, чтобы вернуть ИИ-эксперта в компанию

Однако, по данным The Wall Street Journal, ключевой целью сделки было возвращение Шазира, который покинул Google в 2021 году. Сегодня он снова работает в корпорации на посту вице-президента и занимается разработкой передовой технологии ИИ — Gemini.

Шазир, который прославился исследованиями в сфере генеративного ИИ, стал одним из авторов знаменитой статьи «Внимание — это все, что вам нужно», положившей начало развитию современных ИИ-технологий.

После ухода из Google, он основал стартап Character.AI, который быстро привлек инвестиции и был оценен в $1 млрд.

Сделка не только вернула Шазира в Google, но и привела в компанию около 30 сотрудников Character.AI, включая его соучредителя Даниэля де Фрейтаса.